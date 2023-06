Zomrel bývalý obranca Manchestru United a Leedsu Gordon McQueen

Londýn 15. júna (TASR) - Bývalý futbalista Manchestru United a Leedsu Gordon McQueen zomrel vo štvrtok vo veku 70 rokov po boji s vaskulárnou demenciou.



Dlhoročnému škótskemu reprezentantovi diagnostikovali chorobu v roku 2021. Jeho dcéra Hayley, ktorá pracuje ako moderátorka pre televíziu Sky Sports, v apríli uviedla, že ochorenie spôsobilo časté hlavičkovanie. "S najhlbším zármutkom oznamujeme úmrtie nášho milovaného manžela, otca a starého otca. Dúfame, že tak, ako vytváral mnoho skvelých futbalových spomienok pre klub a krajinu, si ho budeme pripomínať pre jeho lásku, smiech a statočnosť, ktoré charakterizovali jeho kariéru i rodinný život. V neposlednom rade počas jeho boja s chorobou," uviedla rodina v stanovisku.



McQueen je ďalší z futbalistov, ktorí zomreli po tom, ako im diagnostikovali demenciu. Medzi nimi sú aj anglickí majstri sveta Jack Charlton a Nobby Stiles.



Bývalý obranca McQueen prišiel do Leedsu v roku 1972 zo škótskeho St. Mirrenu a o dva roky neskôr vyhral s klubom ligový titul. V roku 1975 bol kľúčový hráč tímu, ktorý sa dostal až do finále Európskeho pohára majstrov, no pre trest vynechal súboj o titul, v ktorom Leeds prehral s Bayernom Mníchov 0:2.



V roku 1978 odišiel k rivalovi z Manchestru United, s ktorým získal Pohár FA. Záver kariéry strávil v čínskom tíme Seiko. V národnom drese odohral v rokoch 1974 až 1981 dokopy 30 zápasov, ale pre zranenie vynechal MS 1978, i keď figuroval v pôvodnej nominácii. Informovala o tom agentúra AFP.