Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. august 2025Meniny má Zuzana
< sekcia Šport

Zomrel bývalý prezident rakúskeho futbalového zväzu Leo Windtner

.
Na archívnej snímke bývalý prezident Rakúskeho futbalového zväzu Leo Windtner. Foto: TASR Michal Svítok

Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021.

Autor TASR
Viedeň 11. augusta (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý prezident Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB) Leo Windtner. Podľa informácií agentúry APA sa mu stala osudnou náhla srdcová príhoda počas turistiky v Traunsteine.

Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021. Pred víkendovými duelmi prvej a druhej najvyššej rakúskej súťaže sa uskutočnila minúta ticha ako spomienka a pocta bývalého prezidenta. „Leo Windtner viedol ÖFB a rakúsky futbal dlhé roky so srdcom a myšlienkou. Bol prezident, ktorý bol blízko k ľuďom a chápal šport ako spájajúci prvok. Jeho nasadenie, vízia a osobnosť zostanú nezabudnuteľné a ešte dlho budú ovplyvňovať futbal v Rakúsku. S veľkým rešpektom a vďačnosťou budeme pokračovať v diele nášho čestného prezidenta,“ uviedol predseda dozornej rady ÖFB Josef Pröll.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe