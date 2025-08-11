< sekcia Šport
Zomrel bývalý prezident rakúskeho futbalového zväzu Leo Windtner
Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021.
Autor TASR
Viedeň 11. augusta (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel bývalý prezident Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB) Leo Windtner. Podľa informácií agentúry APA sa mu stala osudnou náhla srdcová príhoda počas turistiky v Traunsteine.
Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021. Pred víkendovými duelmi prvej a druhej najvyššej rakúskej súťaže sa uskutočnila minúta ticha ako spomienka a pocta bývalého prezidenta. „Leo Windtner viedol ÖFB a rakúsky futbal dlhé roky so srdcom a myšlienkou. Bol prezident, ktorý bol blízko k ľuďom a chápal šport ako spájajúci prvok. Jeho nasadenie, vízia a osobnosť zostanú nezabudnuteľné a ešte dlho budú ovplyvňovať futbal v Rakúsku. S veľkým rešpektom a vďačnosťou budeme pokračovať v diele nášho čestného prezidenta,“ uviedol predseda dozornej rady ÖFB Josef Pröll.
Záchranný tím začal po vyhľadaní Windtnera s resuscitáciou, ktorá však bola napokon neúspešná. Windtner šéfoval ÖFB v rokoch 2009 až 2021. Pred víkendovými duelmi prvej a druhej najvyššej rakúskej súťaže sa uskutočnila minúta ticha ako spomienka a pocta bývalého prezidenta. „Leo Windtner viedol ÖFB a rakúsky futbal dlhé roky so srdcom a myšlienkou. Bol prezident, ktorý bol blízko k ľuďom a chápal šport ako spájajúci prvok. Jeho nasadenie, vízia a osobnosť zostanú nezabudnuteľné a ešte dlho budú ovplyvňovať futbal v Rakúsku. S veľkým rešpektom a vďačnosťou budeme pokračovať v diele nášho čestného prezidenta,“ uviedol predseda dozornej rady ÖFB Josef Pröll.