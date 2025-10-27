Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zomrel bývalý viceprezident Medzinárodného olympijského výboru Nikolau

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V olympijskom hnutí pracoval celkovo 29 rokov.

Autor TASR
Lausanne/Atény 27. októbra (TASR) - Bývalý viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Lambis Nikolau zomrel v pondelok vo veku 89 rokov. Dvojkou strešného orgánu svetového olympizmu bol v rokoch 2005-2009, keď MOV viedol Jacques Rogge. Predtým riadil sedem rokov Grécky olympijský výbor a to až do olympijských hier v Aténach 2004.

V olympijskom hnutí pracoval celkovo 29 rokov. „Vo všetkom, čo robil, si so sebou niesol olympijského ducha,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení prezidentka MOV Kirsty Coventryová podľa DPA.
