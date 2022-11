Zomrel bývalý víťaz Európskeho pohára majstrov D. Johnson,mal 71 rokov

Liverpool 23. novembra (TASR) - Bývalý anglický futbalista David Johnson zomrel vo veku 71 rokov na rakovinu hrtana informuje bbc.com. Johnson bol známy tým, že ako prvý hráč v histórii skóroval v Merseyside derby za Liverpool aj Everton.



Niekdajší útočník začal kariéru v Evertone, neskôr hral za Ipswich Town a po angažmáne v Liverpoole sa opäť vrátil do Evertonu. Na Anfield Road pôsobil od roku 1976, s klubom získal tri ligové tituly a v roku 1981 aj Európsky pohár majstrov. V roku 1971 zaznamenal v liverpoolskom derby gól do siete "The Reds", o deväť rokov neskôr sa trafil opačne.



"Všetci sme zo správy o predčasnej smrti Davida 'Doc' Johnsona vo veku 71 rokov zarmútení. V tejto chvíli myslíme na Davidovu rodinu a priateľov," uviedol Everton vo vyhlásení.