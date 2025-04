Zomrel bývalý víťaz Superbowlu Don Hasselbeck

New York 15. apríla (TASR) - Bývalý víťaz Superbowlu Don Hasselbeck zomrel vo veku 70 rokov na infarkt. V roku 1984 získal s tímom amerického futbalu Los Angeles Raiders jednu z najprestížnejších trofejí v zámorí po triumfe 38:9 nad Washingtonom Redskins. Prvých šesť rokov profesionálnej kariéry strávil v tíme New England Patriots, v roku 1983 ho vymenili do Los Angeles, pripomenula agentúra AP.