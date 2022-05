Zomrel český basketbalista storočia Jiří Zídek starší

Praha 22. mája (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel bývalý český basketbalista Jiří Zídek starší. Patrí mu titul najlepšieho českého basketbalistu 20. storočia.



Jeden z najlepších pivotov svojej doby odohral za Českosolovensko 257 duelov a priviedol ho k zisku striebra na ME 1967 a k bronzu na ME 1969. S mužstvom sa predstavil na dvoch svetových šampionátoch (1970, 1974) i na olympiáde v Mníchove 1972. Stal sa prvým Čechom, ktorého Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) uviedla do Siene slávy. "Český basketbal sa zahalil do smútku. Odišiel skutočný obor," cituje americká agentúra AP vyhlásenie Českého basketbalového zväzu.



Zídekovi v roku 1966 ponúkol kontrakt Boston Celtics. Pre hráča žijúceho za železnou oponou bolo však v tom čase veľmi ťažké opustiť rodnú krajinu a napokon sa nestal prvým Čechom v NBA. Tento primát patril až jeho synovi Jiřímu Zídekovi mladšiemu, ktorého v roku 1995 draftoval Charlotte Hornets.