Zomrel Chris Simon, podľa jeho rodiny spáchal samovraždu

New York 20. marca (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Chris Simon. Polícia neuviedla príčinu smrti dlhoročného hráča NHL, podľa jeho rodiny mal spáchať samovraždu. Informovali o tom agentúra AP a web ESPN.



Simon získal v roku 1996 s Coloradom Stanleyho pohár, do finále play off sa prebojoval aj s Washingtonom (1998) a Calgary (2004). Počas 15 sezón v NHL hral aj za Quebec, Chicago, New York Rangers, New York Islanders a Minnesotu. V zámorskej profilige odohral celkovo 864 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 144 gólov a 161 asistencií. S 1824 trestnými minútami mu patrí v historickej tabuľke 67. miesto. V 75 dueloch play off pridal 17 bodov (10+17) a 191 trestných minút. V NHL sa preslávil mnohými pästnými súbojmi. Útočník známy tvrdou a agresívnou hrou dostal počas kariéry od ligovej disciplinárky osem dištancov, počas ktorých vynechal dokopy 65 zápasov. Po konci pôsobenia v NHL hral ešte päť rokov v KHL, profesionálnu kariéru ukončil v roku 2013.



Jeho rodina tvrdí, že Simon trpel chronickou traumatickou encefalopatiou (CTE), teda neurodegeneratívnym ochorením spojeným s opakovaným poranením hlavy. Rodina poskytla ESPN stanovisko, v ktorom uviedla, že Simon spáchal samovraždu.



Hráčov bývalý agent Paul Theofanous označil za príčinu úmrtia následky, ktoré vyplynuli z jeho bitiek. "Jeho rodina je silne presvedčená a bola svedkom toho, že Chris mal z CTE obrovské problémy a tie, bohužiaľ, vyústili do jeho smrti," povedal Theofanous pre ESPN.



K úmrtiu sa vyjadrili aj jeho bývalí spoluhráči. "Veľmi smutné správy," reagoval na sociálnej sieti bývalý slovenský reprezentant Peter Bondra, ktorý so Simonom hrával vo Washingtone. "Chris bol skvelý spoluhráč, s ktorým som hral v jednej formácii, a aj kamarát. Vždy bol milý, mám s ním množstvo krásnych spomienok. Odpočívaj v pokoji, Si."



"Chris bol úžasný chlapík," uviedol Joe Sakic, Simonov bývalý spoluhráč z Colorada a v súčasnosti generálny manažér Avalanche. "Bol skutočne výborný hokejista, ktorý vedel dávať góly, jeho prítomnosť bola cítiť v šatni a bol prvý, ktorý sa vedel zastať spoluhráčov. Mimo ľadu bol neuveriteľný chalan a starostlivý otec, syn, brat a priateľ. Bude nám veľmi chýbať," citovala Sakica agentúra AP.