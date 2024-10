Zomrel člen Siene slávy a víťaz Stanley Cupu s Chicagom Bill Hay

Paul Coffey (vľavo) si podáva ruku s predsedom a výkonným riaditeľom Hokejovej siene slávy Billom Hayom počas slávnostného uvedenia do funkcie na zápase Hockey 2004 Legends Classic v Toronte v sobotu 6. novembra 2004. Foto: TASR/AP

New York 27. októbra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel člen Siene slávy NHL Bill Hay. S Chicagom Blackhwaks získal Stanley Cup a je to aj niekdajší víťaz Calderovej trofeje.Rodák z kanadskej provincie Saskatchwean odohral za Chicago na pozícii centra osem rokov v NHL (1959-1967) a vo svojej prvej sezóne 1959-1960 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika. V ďalšom ročníku pomohol Blackhawks k zisku Stanley Cupu, čím klub ukončil 23 ročné čakanie na triumf v NHL.V kariére odohral 506 zápasov, v ktorých strelil 113 gólov a nazbieral 386 bodov. V play off pridal 15 gólov a 21 asistencií v 67 dueloch.Po skončení hráčskej kariéry išiel v stopách svojho otca Charlesa, bol úspešným manažérom a funkcionárom, keď pracoval ako prezident a výkonný riaditeľ Calgary Flames a aj Hockey Canada. Dlhé roky pracoval aj ako člen výberovej komisie Siene slávy NHL, do ktorej sa sám dostal v roku 2015 v kategórii “budovateľ.”povedal podľa nhl.com komisár profiligy Gary Bettman.