Zomrel člen Siene slávy slovenského volejbalu Vladimír Kovalík

Bratislava 28. februára (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel bývalý medzinárodný rozhodca a od roku 2019 člen Siene slávy slovenského volejbalu Vladimír Kovalík. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF).



"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 28. februára 2023 zomrel vo veku 86 rokov po krátkej chorobe banskobystrický rodák Vladimír Kovalík. Česť jeho pamiatke. Slovenská volejbalová federácia vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine," uviedla na svojej oficiálnej stránke.



Kovalík rozhodoval v roku 1988 na OH v Soule ženské semifinále i zápas o bronz mužov. V Soule rozhodoval celkovo v šiestich dueloch, dostal sa tam ako jeden z trojice neutrálnych rozhodcov. V tom čase patrili do najvyššej kategórie FIVB dvanásti rozhodcovia, z toho štyria z Európy. Vladimír Kovalík ako vôbec prvý Slovák rozhodoval v prestížnej Svetovej lige v jej úvodnom ročníku 1990, vydržal v súťaži tri sezóny do roku 1992, keď sa z vekových dôvodov rozlúčil. Okrem iného rozhodoval na MS mužov 1982 a 1990, MS žien 1986, MS klubov 1990, vo Svetovej lige 1990 až 1992, vo Svetovom pohári 1985, 1989 a 1991, ME mužov 1981 a 1983, v EPM, PVP, MS junioriek 1985 a 1987, ME juniorov 1975 či vo federálnej lige v rokoch 1968 až 1992.



Pri volejbale prešiel všetkými činnosťami. V rodnom meste hrával v Slávii, Lokomotíve a Partizáne, v Bratislave za Baník a Červenú hviezdu. Trénoval Lokomotívu a Partizán Banská Bystrica, dlhé roky pôsobil vo viacerých funkciách, vo federálnej ére aj ako predseda komisie rozhodcov.