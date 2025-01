Zomrel Denis Law, bývalý škótsky útočník a víťaz Zlatej lopty

Londýn 17. januára (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel bývalý škótsky futbalista Denis Law. O úmrtí niekdajšieho legendárneho útočníka Manchestru United informovala v piatok jeho rodina.



Podľa agentúry AP trpel Law od roku 2021 demenciou. "S ťažkým srdcom musíme oznámiť, že zomrel náš otec Denis Law. Viedol náročný boj, teraz už konečne odpočíva v pokoji. Vieme, koľko ľudí ho podporovalo. Vždy sme si vašu lásku cenili, ďakujeme vám," uviedla rodina vo svojom vyhlásení.



Law je jediný škótsky futbalista, ktorý získal Zlatú loptu (Ballon d'Or) magazínu France Football. Prestížnu cenu dostal v roku 1964. Preslávil sa najmä v drese Manchestru United, počas 11-ročného pôsobenia na Old Trafford nastrieľal 237 gólov v 404 zápasoch. V historickej streleckej tabuľke klubu figuruje na treťom mieste, viackrát skórovali len Wayne Rooney a Bobby Charlton. "Legenda odišla na večnosť. Moje myšlienky sú s jeho rodinou a priateľmi," reagoval Rooney na sociálnej sieti.



S United získal Law majstrovské tituly v rokoch 1965 a 1967, pre zranenie však nemohol nastúpiť v slávnom finále Európskeho pohára majstrov proti Benfice Lisabon v roku 1968, v ktorom Manchester triumfoval 4:1.



Za škótsku reprezentáciu debutoval v roku 1958 ako 18-ročný. Pripísal si v nej dokopy 55 štartov a 30 gólov, spoločne s Kennym Dalglishom vedie historické poradie strelcov národného tímu.



Law hral aj za Huddersfield, Manchester City a FC Turín. Jeho prestupy do City, Turína a späť do United boli z hľadiska prestupovej čiastky rekordné v britskom futbale.



Law je jediný hráč, ktorému na Old Trafford postavili dve sochy. Jednu na Stretford End a druhú ako súčasť "United Trinity" pred štadiónom, kde stojí spolu s legendami Georgeom Bestom a Bobbym Charltonom. Po skončení kariéry pracoval ako moderátor a zapájal sa do činností viacerých charitatívnych organizácií. Uviedli ho do škótskej i anglickej Siene slávy.



"Celý klub Manchester United smúti za stratou Denisa Lawa, Kráľa zo Stretford Endu, ktorý nás opustil vo veku 84 rokov. Naše najhlbšie kondolencie smerujú v tejto chvíli k Denisovej rodine a mnohým priateľom. Jeho pamiatka bude žiť navždy," uviedli "červení diabli" vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



"Denis bol výnimočný hráč a strata niekoho, ako je on, zasiahne obrovské množstvo fanúšikov Manchestru United. Bol skutočná ikona, nielen pre svoje schopnosti na ihrisku, ale aj ako osobnosť. Bol výnimočný," reagoval na úmrtie bývalý škótsky reprezentant a tréner Joe Jordan.