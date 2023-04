Zomrel Dick Groat, jeden trinástich ľudí, ktorí si zahrali v MLB i NBA

Tréner Duke Mike Krzyzewski (vľavo) a tréner Pittsburghu Jamie Dixon (vpravo) obklopujú Dicka Groata počas ceremoniálu na počesť Groata pred basketbalovým zápasom NCAA medzi Pittsburghom a Duke, pondelok 27. januára 2014 v Pittsburghu. Foto: TASR/AP

Hráč Pittsburghu Pirates Dick Groat hádže na prvú stranu pre dvojitú hru po tom, čo vyradil Tonyho Kubeka (10) z druhého útoku New York Yankees počas prvého zápasu Svetovej série na Forbes Field v Pittsburghu, 5. októbra 1960. Foto: TASR/AP

Washington 27. apríla (TASR) - V veku 92 rokov zomrel Dick Groat, jeden z trinástich ľudí, ktorí hrali v bejzbalovej MLB i basketbalovej NBA.Dvojnásobný víťaz World Series skonal vo štvrtok v Presbyteriánskej nemocnici v Pittsburghu. Groat triumfoval vo World Series v roku 1960 s Pittsburghom Pirates, keď ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča súťaže, a v roku 1964 so St. Louis.O jeho úmrtí informovali Pirates, ktorí ho pred týždňom uviedli do svojej siene slávy.povedal riaditeľ klubu Bob Nutting.Groat debutoval v NBA v drese Fort Wayne Pistons necelé dva mesiace po tom, ako dokončil premiérovú sezónu v MLB s Pirates v roku 1952. Pistons si ho vybrali z tretieho miesta draftu a vo svojom druhom zápase v profilige dosiahol kariérne maximu 25 bodov. Jeho kariéra v NBA sa však rýchlo skončila, keď vo februári 1953 narukoval do americkej armády. Do súťaže sa už nevrátil, keďže Pirates chceli, aby sa už venoval len bejzbalu. S tým skončil v roku 1967 a ďalších 40 rokov pracoval ako vysielateľ pre basketbalový tím Pittsburskej univerzity.