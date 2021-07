Zomrel fanúšik Liverpoolu, ktorý prežil tragédiu na Hillsborough

Liverpool 29. júla (TASR) - Vo veku 55 rokov zomrel futbalový fanúšik Andrew Devine, ktorý s vážnymi zraneniami prežil tragédiu na Hillsborough v Sheffielde. Počas zápasu semifinále anglického FA Cupu vtedy 15. apríla 1989 zahynulo v tlačenici 96 fanúšikov Liverpoolu.



Devine prežil, no utrpel doživotné následky. Naďalej však podporoval "The Reds" a navštevoval zápasy na Anfield Road, ak mu to zdravie dovoľovalo. "Všetci sme zronení, no zároveň cítime vďačnosť, že Andrew mohol byť s nami 32 rokov po tragédii na Hillsborough," uviedol FC Liverpool v stanovisku, ktoré zverejnila agentúra DPA.