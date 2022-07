Zomrel legendárny basketbalista Bill Russell, ikona Bostonu Celtics

Boston 31. júla (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v nedeľu bývalý legendárny americký basketbalista a člen Siene slávy NBA Bill Russell. Niekdajší slávny pivot bol lídrom dynastie Bostonu Celtics, ktorá v rokoch 1957-69 vybojovala 11 titulov v zámorskej profilige. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Russell získal päťkrát cenu pre najužitočnejšieho hráča súťaže, dvanásťkrát sa predstavil v All Star exhibícii. Počas 13-ročnej kariéry v NBA priviedol Celtics k 11 majstrovským titulom, pričom posledné dva získal ako hrajúci tréner. Stal sa prvým koučom čiernej farby pleti v americkom profesionálnom športe. O jeho úmrtí informovala v nedeľu na sociálnej sieti jeho rodina, príčina smrti nie je známa.



Russella v roku 1980 zvolili basketbaloví novinári za najlepšieho hráča v histórii NBA. Rodák z Louisiany bojoval za práva Afroameričanov, zúčastnil sa aj na slávnom Pochode na Washington v roku 1963, na ňom Martin Luther King vystúpil so slávnym prejavom, ktorý vošiel do histórie pod názvom "I Have a Dream" (Mám sen).



"Bill Russell bol najväčší šampión zo všetkých tímových športoch," uviedol vo vyhlásení komisár NBA Adam Silver. "Bill bojoval za niečo väčšie než je šport - za hodnoty rovnosti, rešpektu a inklúzie, ktoré vtlačil do DNA našej ligy," citovala šéfa súťaže agentúra AFP.