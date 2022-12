Zomrel tréner Nick Bollettieri, Hantuchová: Som mu vďačná za všetko

Miami 5. decembra (TASR) - Legendárny tenisový tréner Nick Bollettieri zomrel v nedeľu vo veku 91 rokov. Informoval o tom denník The Guardian. V Bollettieriho slávnej akadémii v Bradentone na Floride v minulosti trénovala aj Slovenka Daniela Hantuchová.



"Nikdy nezabudnem na deň, keď sa Nick opýtal mojej mamy, ši ma môže trénovať. Mala som vtedy 12 rokov a môj život sa od toho momentu zmenil. Uvedomila som si, že trénersky priekopník a jeden z najväčších velikánov v tenisovej histórii verí mojej hre viac ako ja sama, čo ma šokovalo. Ďakujem ti Nick za všetko, slovami sa ani nedá opísať, aká som ti vďačná za to, že som mala to šťastie byť jednou z tvojich žiačok," uviedla Hantuchová na svojom facebooku v reakcii na Bollettieriho úmrtie.



Pod rukami amerického kouča vyrástli bývalé svetové jednotky Andre Agassi, Jim Courier, Monica Selešová či Maria Šarapovová. Bollettieri spolupracoval aj so sestrami Serenou a Venus Williamsovými, Mary Pierceovou či Tommym Haasom.-V uplynulom období trpel vážnymi zdravotnými problémami. Pred dvoma rokmi skolaboval na kurte a museli ho previezť do nemocnice s infekciou obličiek.