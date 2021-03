Zomrel Milan Hurtala - účastník OH 1968 v Mexiku a bývalý šéf zväzu

Bratislava 22. marca (TASR) - Vo veku 74 rokov zomrel v Bratislave Mllan Hurtala - olympionik vo veslovaní z OH 1968 v Mexico City, neskôr tréner a predseda Slovenského veslárskeho zväzu. Držiteľ Bronzových kruhov Slovenského olympijského výboru (SOV) podľahol ochoreniu COVID-19. Informovala o tom webová stránka olympic.sk.



V pätnásťčlennej nominácii veslárov ČSSR na OH 1968 bol Hurtala jediný Slovák. Československá osma obsadila v prvej rozjazde olympijskej súťaže tretie miesto a postúpila do opráv. V opravnej jazde zvíťazila a vo finále napokon obsadila piate miesto za osádkami NSR, Austrálie, ZSSR a Nového Zélandu. Po skončení vysokej školy sa Hurtala venoval veslovaniu už ako tréner, pôsobil v Slávii SVŠT Bratislava. V roku 1992 ho po prvý raz zvolili za predsedu Slovenského veslárskeho zväzu. Túto funkciu vykonával dve funkčné obdobia. Skončil v nej po OH 2000 v Sydney.