Zomrel najlepší pretekár Formuly 1 bez majstrovského titulu

Športová kariéra

Na archívnej snímke zo 7. októbra 1961 britský pretekár Formuly 1 Stirling Moss počas Veľkej ceny USA na okruhu v americkom Watkins Glen. Stirling Moss zomrel v nedeľu 12. apríla 2020 vo veku 90 rokov po dlhej chorobe. Napriek tomu, že sa nikdy nestal majstrom sveta je považovaný za jedného z najlepších jazdcov v histórii. Štyrikrát skončil v celkovom hodnotení na druhom mieste, v roku 1961 ho vyhlásili za osobnosť roka podľa BBC Sport. Foto: TASR/AP

Súťažiaci komentátor

Sir Stirling Moss zomrel v nedeľu 12. apríla 2020 vo veku 90 rokov po dlhej chorobe. Napriek tomu, že sa nikdy nestal majstrom sveta je považovaný za jedného z najlepších jazdcov v histórii. Štyrikrát skončil v celkovom hodnotení na druhom mieste, v roku 1961 ho vyhlásili za osobnosť roka podľa BBC Sport.Stirling Moss je považovaný za najlepšieho jazdca Formuly 1, ktorý nezískal majstrovský titul. Pre mnohých ľudí je prvým veľkým britským pretekárom on, nie prvý britský šampión, Mike Hawthorn. Potvrdzuje to aj fakt, že získal rytiersky titul, ktorého sa nedostalo mnohým majstrom sveta z ostrovov vrátane rekordmana súčasnosti, Lewisa Hamiltona.Sir Stirling Moss sa narodil 17. Septembra 1929 v Londýne. Obaja jeho rodičia boli amatérski jazdci. Signifikantným úspechom jeho otca bolo šestnáste miesto na Indy 500 v roku 1924. Jeho matka sa zúčastňovala na pretekoch do kopca. Pred kariérou v motoršporte sa venoval jazde na koňoch.Stirlingova sestra Patricia podedila po rodičoch tak isto lásku k rýchlosti a stala sa najúspešnejšou pretekárkou rely v histórii.Kariéru začal Moss v roku 1948 ako osemnásťročný s otcovým BMW. To je na vtedajšie pomery extrémne nízky vek. Jazdcami boli štyridsiatnici. Prvé významné víťazstvo prišlo v roku 1950 na RAC Tourist Trophy, pretekoch po verejných komunikáciách v Severnom Írsku.Vo Formule 1 začal jazdiť v roku 1951, no prvé štyri roky neabsolvoval kompletnú sezónu, kráľovná motoršportu sa stala jeho prioritou až v roku 1955. Vtedy nastal obrat, do tímu ho angažoval Mercedes, jeho kolegom bol legendárny Juan Manuel Fangio.V tejto sezóne sa stal vicemajstrom sveta. V tom istom roku vyhral Mille Miglia, preteky po verejných cestách z Brescie do Ríma a naspäť. Trasa mala vyše 1600 kilometrov (1000 míľ). Britov čas bol 10 hodín, 7 minút a 48 sekúnd. Tieto preteky sú však zaujímavé pre niečo iné. Jeho navigátor, Denis Jenkinson, vymyslel pri tejto príležitosti čítačku papiera, z ktorej mohol ľahšie čítať zaznačenú trasu.Znovu vyhral RAC Tourist Trophy a aby toho nebolo málo, aj šampionát športových áut. Dá sa povedať, že rok 1955 bol pre Mossa nielen prelomom ale aj vrcholom. Narástli mu krídla.V roku 2009 Mercedes na jeho počesť vyrobil Stirling Moss Mercedes, ktorého dizajn bol inšpirovaný autom, na ktorom Brit jazdil práve v roku 1955, Mercedesom SLR 300.V nasledujúcich troch rokoch bol opäť vicemajstrom a tri roky po tom bol v celkovom hodnotení vždy tretí. Dá sa povedať, že od roku 1955 do roku 1961 (kedy ukončil kariéru v F1) bol Stirling Moss vždy jazdec, ktorý bojoval o titul.V roku 1958 prišiel o titul len preto, že bol gentleman. Jeho súper v boji o titul, Hawthorn, bol obvinený z nebezpečného návratu na trať. Moss mu pred komisiou pomohol a zachránil ho pred diskvalifikáciou, čím sám seba pripravil o titul.V roku 1961 mal na konte 585 pretekov za 15 rokov a 212 vyhral. To je 39 podujatí za rok. Pre porovnanie, tohtoročná sezóna ich mala mať 22, bola by najdlhšou v histórii, pričom súčasní pretekári jazdia vo viacerých sériách naraz len sporadicky.V roku 1962 mal ťažkú haváriu na nemajstrovských pretekoch v Goodwoode, bol mesiac v kóme a pol roka mal ochrnutú ľavú časť tela. Po tomto incidente sa rozhodol ukončiť kariéru, nie však natrvalo.V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch bol športovým komentátorom, jednorázovo sa zúčastnil niekoľkých pretekov a prilbu na klinec zavesil definitívne až v roku 1981.Okrem Formuly 1 netreba zabudnúť na viaceré série, kde kraľoval. Spomínanú Mille Miglia ale aj vytrvalostné preteky v Le Mans, Sebringu či dokonca rely v Monte Carle.Po skončení kariéry bol ambasádorom Mercedesu a zúčastňoval sa na rôznych historických podujatiach motoristického športu. Poslednýkrát jazdil na svojom SLR 300 exhibične v roku 2015 ako 85-ročný na festivale Goodwood.Čo sa týka osobného života, bol trikrát ženatý a mal dve deti. Ani jedno z nich (syn a dcéra) nešli v pretekárskych šlapajach otca.V decembri 2016 sa uňho objavila infekčná choroba, pre ktorú sa v januári 2018 stiahol z verejného života. Z choroby sa nikdy nevyliečil. Sir Stirling Moss zomrel v nedeľu 12. apríla 2020 vo veku 90 rokov.