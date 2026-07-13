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Zomrel rozhodca Dieperink, ktorého FIFA vyradila zo zoznamu pre MS
O úmrtí informoval Holandský futbalový zväz (KNVB), ktorý neposkytol podrobnosti o okolnostiach ani príčinu úmrtia.
Autor TASR
Amsterdam 13. júla (TASR) - Vo veku 38 rokov náhle zomrel holandský futbalový rozhodca Rob Dieperink, ktorého Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v máji vyradila zo zoznamu arbitrov pre MS v USA, Kanade a Mexiku. O úmrtí informoval Holandský futbalový zväz (KNVB), ktorý neposkytol podrobnosti o okolnostiach ani príčinu úmrtia.
Dieperink mal byť jedným z rozhodcov VAR na prebiehajúcom svetovom šampionáte, no FIFA ho ešte pred ním vyškrtla z oficiálnej rozhodcovskej listiny. Stalo sa tak po tom, ako ho v apríli zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa napokon nepotvrdilo. Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov. Podľa denníka De Telegraaf bol Dieperink veľmi sklamaný z vyradenia z MS. „Veľmi ma mrzí, že som bol neprávom obvinený,“ citovalo vtedy periodikum holandského rozhodcu.
KNVB v pondelok uviedol, že je šokovaný a hlboko zarmútený smrťou Dieperinka. „V osobe Roba sme stratili vysoko ceneného rozhodcu, ale predovšetkým láskavého a oddaného kolegu,“ vyjadril sa KNVB vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. „Naše myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorým bol drahý. Prajeme im veľa síl a podpory pri zvládaní tejto veľkej straty.“
Dieperink viedol zápasy holandskej Eredivisie od roku 2017. Bol rozhodcom VAR na ME 2024 v Nemecku, ako aj v aprílovom prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Fiorentinou (3:0).
Dieperink mal byť jedným z rozhodcov VAR na prebiehajúcom svetovom šampionáte, no FIFA ho ešte pred ním vyškrtla z oficiálnej rozhodcovskej listiny. Stalo sa tak po tom, ako ho v apríli zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa napokon nepotvrdilo. Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov. Podľa denníka De Telegraaf bol Dieperink veľmi sklamaný z vyradenia z MS. „Veľmi ma mrzí, že som bol neprávom obvinený,“ citovalo vtedy periodikum holandského rozhodcu.
KNVB v pondelok uviedol, že je šokovaný a hlboko zarmútený smrťou Dieperinka. „V osobe Roba sme stratili vysoko ceneného rozhodcu, ale predovšetkým láskavého a oddaného kolegu,“ vyjadril sa KNVB vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA. „Naše myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorým bol drahý. Prajeme im veľa síl a podpory pri zvládaní tejto veľkej straty.“
Dieperink viedol zápasy holandskej Eredivisie od roku 2017. Bol rozhodcom VAR na ME 2024 v Nemecku, ako aj v aprílovom prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Fiorentinou (3:0).