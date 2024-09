Zomrel Salvatore Toto Schillaci, najlepší strelec MS 1990

Rím 18. septembra (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel bývalý taliansky futbalista Salvatore Schillaci. Preslávil sa najmä na domácich MS 1990, na ktorých sa stal s 6 gólmi najlepším strelcom a pomohol Taliansku k zisku bronzových medailí. O úmrtí v stredu informoval jeho bývalý klub Inter Miláno.



Schillaci získal na MS 1990 popri cene pre najlepšieho strelca aj Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Odštartoval ho ako striedajúci hráč proti Rakúsku a gólom na 1:0 rozhodol o víťazstve Talianska. Presadil sa aj v zápase základnej skupiny proti Česko-Slovensku (2:0). Po úspechu na MS 1990 strelil už iba jeden reprezentačný gól a nepredstavil sa na ďalších veľkých turnajoch.



Koncom osemdesiatych rokov bol najlepším strelcom Serie B v drese Messiny, čím zaujal Juventus Turín. Následne mu pomohol k triumfu v Talianskom pohári a v Pohári UEFA v rokoch 1989 a 1990. O štyri roky neskôr opäť triumfoval v európskej súťaži s Interom Miláno. V drese Juventusu odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 26 gólov. Vo farbách Interu nastúpil do 30 duelov (11 gólov). "My v Juve sme mali to šťastie, že sme sa pre Tota nadchli skôr ako celé Taliansko v neuveriteľnom lete 1990. Okamžite sme si ho zamilovali, s jeho túžbou, príbehom a vášňou," uviedol vo vyhlásení Juventus.



V národnom tíme Talianska odohral Schillaci 16 zápasov. Do futbalového dôchodku odišiel v roku 1999. "Bol šampión, ktorý zažiaril počas magických nocí v roku 1990. Jeho túžba dosiahnuť najvyššiu úroveň bola a zostane zdroj inšpirácie pre mnohých mladých hráčov, ktorí sa snažia splniť si svoj cieľ a hrať v Serie A," vzdal hold Schillacimu prezident najvyššej talianskej súťaže Lorenzo Casini, ku ktorému sa pridal aj šéf Talianskej futbalovej asociácie (FIGC) Gabriele Gravina: "Práve tento nezlomný duch ho robí nesmrteľným."