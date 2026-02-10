< sekcia Šport
Zomrel Tokomon, strelec prvého gólu PSG v európskych súťažiach
Pred pôsobením v Parku princov hrával za Nice, Girondins Bordeaux, Valenciennes a Racing Štrasburg, s ktorým sa stal francúzskym majstrom.
Autor TASR
Paríž 10. februára (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel bývalý futbalista Nambatingue Tokomon, ktorý vsietil prvý gól Paríža Saint-Germain v európskych klubových súťažiach. Reprezentant Čadu sa presadil v dueli Pohára víťazov pohárov proti Lokomotivu Sofia v roku 1982.
Pred pôsobením v Parku princov hrával za Nice, Girondins Bordeaux, Valenciennes a Racing Štrasburg, s ktorým sa stal francúzskym majstrom. V sezóne 1979/1980 zaznamenal útočník v najvyššej francúzskej súťaži 12 gólov a po jej skončení zamieril do Paríža. Za PSG odohral 171 zápasov, v ktorých strelil 43 gólov. Informovala o tom agentúra AP.
