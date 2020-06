Budapešť 18. júna (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom póle György Kárpáti z Maďarska. V stredu o tom informovali maďarské médiá bez udania presnej príčiny úmrtia.



Kárpáti získal zlaté medaily na OH 1952 v Helsinkách, OH 1956 v Melbourne aj OH 1964 v Tokiu. Z OH 1960 v Ríme mal bronzovú medailu. "Opustil nás Pelé vodného póla," napísal na sociálnej sieti maďarský premiér Viktor Orbán. Po konci hráčskej kariéry Kárpáti pracoval ako tréner v Maďarsku aj Austrálii, v roku 1976 bol v realizačnom tíme maďarskej reprezentácie, ktorá na OH v Montreale získala zlaté medaily. Informovala agentúra AP.