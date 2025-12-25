< sekcia Šport
Zomrel ukrajinský kladivár Bondarčuk, olympijský víťaz z Mníchova
Bondarčuk reprezentoval bývalý Sovietsky zväz, v jeho drese vybojoval aj bronz na OH 1976 v Montreale.
Autor TASR
Kamloops 25. decembra (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel bývalý ukrajinský kladivár Antolij Bondarčuk, olympijský víťaz z Mníchova 1972. Informovala o tom Európska atletika (EA) s tým, že niekdajší svetový rekordér zomrel 23. decembra v kanadskom meste Kamloops, kde žil a pracoval.
Bondarčuk reprezentoval bývalý Sovietsky zväz, v jeho drese vybojoval aj bronz na OH 1976 v Montreale. Je majster Európy z roku 1969 v Aténach, o dva roky neskôr na európskom šampionáte v Helsinkách získal bronzovú medailu. Ako prvý kladivár v histórii prekonal hranicu 75 metrov, jeho vtedajší svetový rekord mal hodnotu 75,48 m.
Po skončení aktívnej kariéry pracoval ako tréner, medzi jeho najprominentnejších zverencov patril krajan Jurij Sedych - dvojnásobný olympijský šampión, majster sveta a držiteľ stále platného svetového rekordu (86,74 m z roku 1986). Trénoval aj kanadského guliara Dylana Armstronga a bol poradcom kanadského olympijského šampióna v hode kladivom Ethana Katzberga, pripomenula agentúra DPA.
