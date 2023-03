Zomrel Willis Reed, kapitán Knicks z oboch víťazných sezón

New York 22. marca (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel bývalý americký basketbalista Willis Reed. V rokoch 1970 a 1973 priviedol New York Knicks v pozícii kapitána k obom ich doterajším titulom v zámorskej NBA. Informáciu priniesol klub a agentúra AFP.



Reed strávil v drese Knicks celú kariéru (1964-74) a v oboch majstrovských sezónach bol najužitočnejší hráč finálovej série. "Smútime, no vždy sa budeme snažiť udržiavať jeho štandardy – nespochybniteľné líderstvo, obetavosť a pracovnú morálku. Tá z neho robila šampióna medzi šampiónmi," uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.



Reedovu kariéru poznačili aj početné zranenia, ukončil ju v roku 1974 s 12.183 bodmi, 8414 doskokmi a 1186 asistenciami. V Knicks pôsobil aj ako tréner a viedol taktiež Atlantu Hawks, Sacramento Kings a New Jersey Nets. V roku 1982 ho uviedli do basketbalovej Siene slávy a pri príležitosti 50. výročia ligy ho v roku 1996 označili za jedného z päťdesiatich najlepších hráčov v histórii NBA. O štvrťstoročie neskôr sa mu dostalo podobnej pocty medzi najlepšími 75 hráčmi.