Zomrel wimbledonský šampión z roku 1948 Bob Falkenburg

San Francisco 11. januára (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel bývalý americký tenista Robert "Bob" Falkenburg. Víťaz Wimbledonu z roku 1948 skonal prirodzenou smrťou vo svojom dome v kalifornskom Santa Ynez, informovala agentúra AP.



Falkenburg triumfoval v All England Clube ako 22-ročný ešte v amatérskej ére tenisu, okrem toho získal deblové tituly vo Wimbledone a na US Open. V roku 1974 ho uviedli do tenisovej Siene slávy. Po konci kariéry sa vydal na podnikateľskú dráhu, otvoril si obchod so zmrzlinou na Copacabane, ktorý mu priniesol obrovský úspech. Patril k priekopníkom fastfoodového občerstvenia v Brazílii.