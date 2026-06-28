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Zomrel Wolfgang Paul, víťaz PVP z roku 1966

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

V roku 1966 priviedol Borussiu Dortmund ako kapitán k triumfu v Pohári víťazov pohárov (PVP).

Autor TASR
Berlín 28. júna (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Wolfgang Paul zomrel vo veku 86 rokov po dlhej chorobe. V roku 1966 priviedol Borussiu Dortmund ako kapitán k triumfu v Pohári víťazov pohárov (PVP).

Pre celú futbalovú rodinu Borussie Dortmund je to veľmi smutná správa. Wolfgang bol skromný, čestný muž, ktorý sa stal ikonou. Bude nám veľmi chýbať," citovala agentúra DPA slová prezidenta vestfálskeho klubu Joachima Watzkeho.
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