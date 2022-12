Zomrela bývalá opora MBK Ružomberok Jelena Mozgová

Ružomberok 14. decembra (TASR) - Vo veku 52 rokov zomrela v utorok mládežnícka trénerka a bývalá hráčka ženského basketbalového klubu MBK Ružomberok Jelena Mozgová. Príčina úmrtia nie je známa, no podľa manažéra tímu Jozefa Smoleka mala niekoľko dní pred smrťou horúčky.



Rodáčka z ruského mesta Penza sa podieľala na vzostupe liptovského klubu medzi elitu Európy. Bývalú pivotku zaradili do All Star záverečného turnaja Euroligy v roku 1996, keď obsadila s Ružomberčankami 3. miesto. Pri euroligových tituloch v rokoch 1999 a 2000 bola už ako asistentka trénerky Natálie Hejkovej. Už od roku 1991 jej patril titul majsterky Európy.



"Patrila medzi top pivotky v Európe. Veď reprezentovala Sovietsky zväz, ktorý bol v tom čase takmer bezkonkurenčný. Bola však aj erudovaná trénerka, absolventa Telovýchovného inštitútu v Moskve. Škoda, že v našom klube jej schopnosti neboli dostatočne využité. Aj mládeži, pri ktorej bola v posledných rokoch, strašne veľa dala. Strašne nám bude chýbať po basketbalovej i ľudskej stránke," povedal pre zijemvrvk.sk Smolek.