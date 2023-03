Zomrela Pat McCormicková, zlatá skokanka do vody z OH 1952 a 1956

New York 11. marca (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela bývalá americká skokanka do vody Pat McCormicková. Zlatá medailistka z OH v Helsinkách (1952) a Melbourne (1956) obhájila ako prvá v histórii zlato v skoku z dosky i z veže. Úspech v rovnakej disciplíne dosiahla aj jej dcéra Kelly – bola strieborná na OH 1984 a bronz vybojovala v roku 1988. McCormicková zomrela prirodzenou smrťou, jej syn Tim o tom informoval médiá v piatok.