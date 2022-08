S loptou sa dožonglovali až k rekordu: Cieľom bolo priblíženie futbalu

Bratislava 25. augusta (TASR) - Futbalovým nadšencom sa podarilo vytvoriť vo štvrtok nový slovenský rekord. Do najdlhšej žonglujúcej reťaze s loptou na nohe sa zapojilo 156 z nich. Certifikát o zápise do Knihy slovenských rekordov si prevzala Únia ligových klubov (ÚLK) počas finále akcie Futbal v meste.



Podujatie v Bratislave na námestí pred Euroveou bolo vyvrcholením súťaže futbalových tímov do 11 rokov z celého Slovenska. Na záverečnom turnaji sa predstavili najúspešnejšie kolektívy zo šiestich semifinále v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. "Ambasádorom podujatia bol Marek Hamšík, jeho syn na turnaji taktiež štartoval. Hlavnou myšlienkou akcie bolo priblížiť futbal deťom mimo štadióny. Futbal sa dá hrať hocikde. Na lúke, v parku a aj v meste," pripomenul prezident ÚLK Ivan Kozák.



Futbalové hnutie je predovšetkým rado, že po dvoch rokoch života s obmedzeniami sa môžu dnes venovať športu všetky vekové kategórie. "Máme za sebou pandémiu, v spoločnosti je momentálne veľa pesimizmu a negativizmu. Dnes sme tu videli tešiť sa veľa detičiek. V živote môže prísť aj obdobie šťastia, to je pre nás ten najsilnejší odkaz," vyhlásil bývalý reprezentačný obranca.