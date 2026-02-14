< sekcia Šport
ZOSTAVA ZÁPASU PROTI ŠVÉDSKU: Pozrite si, kto dnes nastúpil na ľad
Slováci opäť nastúpili so siedmimi obrancami a 13 útočníkmi.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj tretí zápas v B-skupine olympijského turnaja v Miláne proti Švédsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Ten odchytal svoj druhý duel na ZOH 2026, predtým výrazne pomohol k úvodnému víťazstvu nad Fínskom (4:1). Stanislav Škorvánek, ktorý stál v bránke v predošlom stretnutí s Talianskom (3:2), bol pripravený na striedačke.
Slováci opäť nastúpili so siedmimi obrancami a 13 útočníkmi. Obranné formácie zostali v porovnaní s piatkovým zápasom v nezmenenom zložení, no tréneri pristúpili k viacerým zmenám v ofenzíve. Do zápasu nezasiahol Martin Pospíšil, ktorého v strede druhého útoku nahradil Lukáš Cingel. Tretia formácia sa predstavila v rovnakom zložení, v akom dohrala duel s Talianskom, teda po boku Libora Hudáčka a Dalibora Dvorského nastupoval Oliver Okuliar. Premiérovo dostal šancu v zostave Peter Cehlárik, ktorý hral vo štvrtom útoku s Matúšom Sukeľom a Adamom Liškom. Trinástym útočníkom bol Samuel Takáč. Do zostavy sa okrem Pospíšila nevošli brankár Adam Gajan a obranca Michal Ivan.
Tímy nastúpili v Aréne Santa Giulia v Miláne v týchto zostavách:
Švédsko: Markström – Hedman, Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Raymond, Zibanejad, Landeskog - Johansson, Pettersson, Forsberg - Holmberg, Wennberg, Rakell - Bratt
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Cingel, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
