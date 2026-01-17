Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zostavu Slovenska skompletizovali Kapustová a Adamov

Na snímke slovenská reprezentantka Ema Kapustová. Foto: TASR - Dušan Hein

V internom súboji uspel v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na 15 km v Rupholdingu Adamov, ktorý sa umiestnil na 74. pozícii.

Bratislava 17. januára (TASR) - Šesťčlenná nominácia biatlonistov Slovenska na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo je skompletizovaná. Záverečné miestenky si medzi mužmi vybojoval Šimon Adamov a medzi ženami Ema Kapustová.

Podujatia IBU Cupu v Osrblí a Svetového pohára v nemeckom Rupholdingu rozhodli o slovenskej zostave na ZOH 2026. V Osrblí sa mužskej časti podarilo v piatok napokon vybojovať dve miestenky na februárové podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo. K Jakubovi Borguľovi sa mohol pridať jeden z dvojice Šimon Adamov alebo Martin Maťko.

V internom súboji uspel v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na 15 km v Rupholdingu Adamov, ktorý sa umiestnil na 74. pozícii. Maťka klasifikovali na 90. pozícii so stratou takmer 40 sekúnd na svojho konkurenta v boji o účasť na ZOH 2026.

Do poslednej možnej chvíle prebiehal boj aj medzi ženami. K Paulíne Bátovskej Fialkovej, Anastasii Kuzminovej a Márii Remeňovej, chýbalo doplniť štvrté meno na základe priemeru IBU kvalifikačných bodov z troch najlepších výsledkov vo vybraných pretekoch. Šancu mala Ema Kapustová a Zuzana Remeňová. Napokon 71. pozícia Remeňovej z pretekov s hromadným štartom rozhodla o tom, že v internom súboji doplní ženskú zostavu Kapustová. Záverečnú nomináciu schválilo prezídium Slovenského zväzu biatlonu a informácie priniesla webstránka slovenskybiatlon.sk.

Pre biatlonistov Slovenska odštartuje účinkovanie na ZOH 2026 8. februára miešanou štafetou.



zostava Slovenska na zimné olympijské hry 2026 Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára):

ženy: Paulína Bátovská Fialková, Anastasija Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová

muži: Jakub Borguľa, Šimon Adamov
