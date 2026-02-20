< sekcia Šport
Spojené štáty po prvej tretine vyhrávajú nad Slovenskom 2:0
Slováci nastúpil znovu so siedmimi obrancami a trinástimi útočníkmi.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 20. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali po úvodnej tretine piatkového semifinálového zápasu na olympijskom turnaji v Miláne s USA 0:2. Skóre otvoril v 5. minúte Dylan Larkin, v závere tretiny zvýšil náskok Američanov v presilovke Tage Thompson.
Slovenskí hokejisti nastúpili v piatkovom semifinálovom zápase ZOH 2026 proti USA v rovnakej zostave ako vo štvrťfinále proti Nemecku (6:2). Do bránky sa opäť postavil Samuel Hlavaj, prvú formáciu vytvorili obrancovia Šimon Nemec, Martin Fehérváry a útočníci Tomáš Tatar, Adam Ružička a Juraj Slafkovský.
Slováci nastúpil znovu so siedmimi obrancami a trinástimi útočníkmi. Lukáš Cingel bol trinásty útočník, Patrik Koch siedmy obranca. Ako náhradný brankár bol pripravený na striedačke Stanislav Škorvánek. Do zostavy sa nevošli brankár Adam Gajan, obranca Michal Ivan a útočník Peter Cehlárik. Tímy vykorčuľovali na ľad v milánskej Aréne Santa Giulia v týchto zostavách:
ZOH 2026 - semifinále:
USA - Slovensko 2:0 po 1. tretine
Góly: 5. Larkin (Werenski, Thompson), 20. Thompson (Eichel, Q. Hughes)
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Miller, Nelson, Trocheck - Keller
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
