Zostupujúci 1. FC Kolín ukončil spoluprácu s trénerom Schultzom

Kolín nad Rýnom 27. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín po zostupe do druhej ligy odvolal trénera Tima Schultza. Štyridsaťšesťročný kormidelník prevzal klub v januári, keď sa tím nachádzal v pásme zostupu, ale nedokázal ho udržať v Bundeslige.



"Po komplexnej spoločnej analýze uplynulej sezóny sa FC Kolín a tréner Timo Schultz vzájomne dohodli na nepredĺžení pracovnej zmluvy," uviedol klub vo vyhlásení podľa AFP.



Kolín, ktorý je trojnásobný majster najvyššej nemeckej súťaže, po piatich sezónach zostúpil do nižšej ligy. Naposledy získal významnú trofej v roku 1983, keď štvrtýkrát uspel v Nemeckom pohári. V uplynulých desaťročiach sa pohyboval medzi prvou a druhou ligou.



Okrem predposledného Kolína zostúpil aj posledný tím tabuľky Darmstadt. Bochum, v kádri aj so slovenským reprezentantom Matúšom Berom, obsadil 16. miesto a bojuje o udržanie sa v Bundeslige proti Düsseldorfu. Tretí tím druhej ligy prvý zápas vyhral 3:0, odveta bola na programe v pondelok večer. Postup medzi elitu si priamo vybojovali prvé dva tímy FC St. Pauli a Holstein Kiel.