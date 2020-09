Zozo Championship presunuli pre pandémiu z Japonska do Kalifornie

Los Angeles 1. septembra (TASR) - Októbrový golfový turnaj PGA Tour, ktorý sa mal uskutočniť v meste Inzai, presunuli z Japonska do Kalifornie. Dôvodom je pandémia koronavírusu a s ňou spôsobené cestovné obmedzenia.



Podujatie PGA Tour naplánované na 22.-25. októbra sa malo pôvodne uskutočniť v Japonsku pod názvom Zozo Championship, po jeho preložení do Sherwood Country Clubu v kalifornskom Thousand Oaks ponesie pomenovanie Zozo Championship at Sherwood. Vedenie seriálu vyhodnotilo, že vzhľadom na pandémiu bude na jeseň nemožné presunúť golfistov z USA do Ázie. Už dávnejšie rozhodlo o preložení turnaja v Kórejskej republike do Las Vegas. Obe ázijské podujatia by sa mali vrátiť do golfového kalendára o rok, informovala agentúra AP.



Vlani PGA Tour prvýkrát v histórii zavítala na japonskú pôdu, turnaj Zozo Championship vyhral Američan Tiger Woods.