Zozuľa sa ohradil voči obvineniam: Byť patriotom nie je zločin

Albacete 20. decembra (TASR) - Ukrajinský futbalista v službách Albacete Roman Zozuľa sa vo štvrtok verejne ohradil voči obvineniam fanúšikov Raya Vallecano, ktorí ho v pokrikoch označili za sympatizanta nacizmu. K incidentu prišlo v nedeľňajšom stretnutí druhej španielskej ligy, ktoré následne rozhodcovia za stavu 0:0 predčasne ukončili.



Hanlivé chorály boli založené na fotografiách zobrazujúcich Zozuľu v spoločnosti vojenských jednotiek, pričom na jednej z nich držal v rukách zbraň. Hráč podľa vlastných slov prejavil podporu Ukrajincom v boji proti ruským separatistom a zúčastnil sa na viacerých humanitárnych akciách. "Som futbalista a politikou sa nezaoberám. Zároveň sa však považujem za patriota, čo nie je zločin. Navštívil som vojnové zóny s úmyslom preukázať podporu našim jednotkám. To, čo o mne títo ľudia šíria jednoducho nie je pravda," povedal Zozuľa podľa agentúry AFP.



Podporu hráčovi prejavilo viacero osobností na čele s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. To je podľa Zozuľu dostatočný dôkaz, že nie je nacista. "Ktorý prezident by verejne podporil nacistu?" - pýta sa 30-ročný futbalista.



Fanúšikovia Vallecana sú dlhodobo spájaní s ultra-ľavicovým politickým spektrom. Tridsaťročného útočníka, ktorý v madridskom klube aj krátko pôsobil v roku 2017, už v tom čase napádali a spájali s krajne-pravicovými organizáciami na Ukrajine. Z tohto dôvodu následne požiadal o okamžité zrušenie hosťovania a za Vallecano neodohral ani jeden duel.