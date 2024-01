Zranená Hählenová sa možno vráti na svahy ešte v tejto sezóne

Bern 31. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Joana Hählenová by sa mohla vrátiť do pretekov ešte v tejto sezóne. A to aj napriek tomu, že si minulý víkend roztrhla krížny väz v kolene. Podľa Švajčiarskeho lyžiarskeho zväzu si zranenie 32-ročnej lyžiarky, ktoré utrpela vo víkendovom zjazde Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo, nevyžiada operáciu.



"Je celkom možné, že Joana bude môcť v tejto sezóne opäť zasiahnuť do pretekov," povedal tímový lekár Walter Frey. Informovala agentúra APA.