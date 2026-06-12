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Zraneného Balerdiho nahradil v kádri Argentíny stopér Senesi
Senesi má za sebou vydarenú sezónu v Bournemouthe.
Autor TASR
Buenos Aires 12. júna (TASR) - Vedenie argentínskej futbalovej reprezentácie dopísalo na súpisku pre MS 2026 obrancu Marcosa Senesiho. Dvadsaťdeväťročný stopér nahradil v kádri Leonarda Balerdiho z Olympique Marseille, ktorého vyradilo zranenie nohy. Informovala o tom agentúra AFP.
Senesi má za sebou vydarenú sezónu v Bournemouthe. V uplynulej sezóne pomohol tímu k šiestemu miestu v tabuľke anglickej Premier League a k zisku historickej miestenky v pohárovej Európe. Napriek tomuto úspechu odmietol ponuku na nový kontrakt a ako voľný hráč sa dohodol na zmluve s Tottenhamom.
Argentína odštartuje cestou za obhajobou titulu majstra sveta 17. júna o 3.00 SELČ duelom v Kansas City proti Alžírsku, v J-skupine sa stretne ešte s Rakúskom a Jordánskom.
Senesi má za sebou vydarenú sezónu v Bournemouthe. V uplynulej sezóne pomohol tímu k šiestemu miestu v tabuľke anglickej Premier League a k zisku historickej miestenky v pohárovej Európe. Napriek tomuto úspechu odmietol ponuku na nový kontrakt a ako voľný hráč sa dohodol na zmluve s Tottenhamom.
Argentína odštartuje cestou za obhajobou titulu majstra sveta 17. júna o 3.00 SELČ duelom v Kansas City proti Alžírsku, v J-skupine sa stretne ešte s Rakúskom a Jordánskom.