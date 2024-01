Zraneného Hughesa nahradí v zápase hviezd spoluhráč Bratt

New Jersey 31. januára (TASR) - Zraneného útočníka Jacka Hughesa z New Jersey Devils nahradí v blížiacom sa zápase hviezd (3. februára) jeho spoluhráč Jesper Bratt. Hughes bude chýbať aj v súťaži zručností pre nešpecifikované zranenie, ktorého stav sa od 9. januára posudzuje na týždennej báze.



Kapitán "diablov" však príde do Toronta, kde bude ako kapitán draftovať hráčov pre svoj výber. Jeho miesto v súťaži zručností zaujme útočník Mathew Barzal z NY Islanders.