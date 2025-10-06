< sekcia Šport
Zraneného Politana z Neapola nahradil jeho spoluhráč Spinazzola
Stredopoliar Neapola sa zranil počas nedeľného duelu Serie A, v ktorom jeho tím zdolal FC Janov 2:1.
Autor TASR
Neapol 6. októbra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gennaro Gattuso musel pred kvalifikačnými zápasmi na MS 2026 urobiť jednu zmenu v nominácii. Namiesto zraneného Mattea Politana z SSC Neapol povolal jeho klubového spoluhráča Leonarda Spinazzolu. Informovala o tom Talianska futbalová federácia (FIGC).
Talianov čaká 11. októbra súboj v Estónsku a o tri dni neskôr privítajú v Udine výber Izraela. Gattusovi zverenci sa snažia o postup na MS, ale vo svojej skupine sú druhí o šesť bodov za stopercentnými Nórmi. Na konte však majú o jeden zápas menej.
