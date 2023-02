Zranení Alaba a Rodrygo budú chýbať Realu v madridskom derby

Madrid 23. februára (TASR) - Obranca David Alaba a krídelník Rodrygo budú pre zranenia chýbať futbalistom Realu Madrid v sobotňajšom ligovom derby s Atleticom. Vo štvrtok to potvrdilo vedenie úradujúceho španielskeho majstra.



Obaja hráči sa zranili počas utorkového víťazného zápasu Ligy majstrov na ihrisku FC Liverpool (5:2). Real zatiaľ nešpecifikoval, ako dlho budú mimo hry, španielske médiá však naznačujú, že Rodrygo vynechá pre bolesti v oblasti slabín približne 10 dní. Alaba by mohol byť pre problémy so zadným stehenným svalom mimo hry až mesiac.



Brazílčan Rodrygo môže vynechať aj prvý semifinálový zápas španielskeho Kráľovského pohára proti FC Barcelona, ktorý je na programe 2. marca. V prípade rakúskeho obrancu nie je jasné, či sa stihne zotaviť do odvetného duelu s Liverpoolom (15. marca). Navyše, "Los Blancos" len štyri dni na to čaká ďalší súboj s Barcelonou, tentoraz v La Lige, pripomína agentúra AFP.