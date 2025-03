Zranení McDavid a Draisaitl budú chýbať Edmontonu minimálne týždeň

Edmonton 22. marca (TASR) - Hokejisti Edmontonu sa budú musieť minimálne týždeň zaobísť v NHL bez svojich dvoch najväčších opôr. Kapitán Connor McDavid i ďalší hviezdny center Leon Draisaitl budú chýbať Oilers pre zranenie v dolnej časti tela.



McDavid nedohral štvrtkový zápas s Winnipegom (3:4 pp), z hry odstúpil v druhej tretine po kolízii s obrancom Joshom Morrisseym. Najlepší strelec súťaže Draisaitl do duelu ani nenastúpil, zranil sa v predošlom víťaznom súboji s Utahom (7:1). "Povedal by som, že obaja nám budú chýbať približne týždeň, možno aj viac. Verím, že pri ich absencii zaberú iní hráči, ktorí musia vziať na seba zodpovednosť," uviedol pre zámorské médiá tréner "olejárov" Kris Knoblauch.



Draisaitl vedie tabuľku kanonierov so 49 gólmi, v ligovej produktivite je so 101 bodmi druhý za lídrom Nathanom MacKinnonom z Colorada (105). McDavid figuruje v kanadskom bodovaní súťaže na štvrtom mieste, v 63 zápasoch sezóny si pripísal 90 bodov za 26 gólov a 64 asistencií.



Edmonton vo štvrtkovom zápase prišiel aj o brankársku jednotku Stuarta Skinnera, Kanaďan sa zranil v tretej tretine. Podľa Knoblaucha sa však nepotvrdilo podozrenie na otras mozgu a Skinner bude v ďalšom stretnutí v noci na nedeľu proti Seattlu k dispozícii.