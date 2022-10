Zranení Neuer a Sané nenastúpia v pohári, Müller iba na lavičke

Berlín 18. októbra (TASR) - Brankár Manuel Neuer ani krídelník Leroy Sané nebudú Bayernu Mníchov k dispozícii v druhom kole Nemeckého pohára vo futbale pre zranenie. Thomas Müller po zranení chrbta začne zápas len na lavičke náhradníkov. Duel na pôde Augsburgu je na programe v stredu o 20.45 h.



Tréner Julian Nagelsmann potvrdil, že Neuer stále potrebuje čas na rekonvalescenciu zraneného ramena a do zápasu nenastúpi. Nemecký brankár už vynechal zápas Ligy majstrov proti Viktorii Plzeň i bundesligový duel proti Freiburgu. Nagelsmann nebude mať k dispozícii ani Saného, ktorý si v nedeľu privodil svalové zranenie.



"Neuer stále nemá v poriadku rameno. Nechceme nič uponáhľať, no veríme, že cez víkend v zápase proti Hoffenheimu sa už postaví medzi tri žrde. Žiaľ, zranil sa aj Sané, ktorý bol vo výbornej forme. Zranil si sval a bude mimo približne tri týždne," citovala agentúra AFP Nagelsmanna.



Do tímu sa po zranení chrbta vráti Müller, ktorý sa v utorok zapojil do tréningu a v stredu odcestuje do Augsburgu. "Thomas urobil od pondelka obrovský pokrok. Sám uvidí, ako sa bude na tréningu cítiť. Nechcem riskovať, a preto bude len na lavičke náhradníkov," dodal nemecký kouč.