Zranenie Černáka nie je vážne, nastúpi v druhom zápase proti Panthers

Sunrise 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák sa vyhol vážnejšiemu zraneniu a mal by nastúpiť za Tampu Bay Lightning v druhom zápase série 2. kola play off NHL na ľade Floridy Panthers. Dvadsaťštyriročný obranca nedohral prvý duel po tom, ako sa v druhej tretine zranil pri blokovaní strely súpera.



Černák v 34. minúte vo vlastnom oslabení chrbtom zblokoval strelu obrancu Brandona Montoura a pravdepodobne tak zabránil gólu. So zranením zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Stihol odohrať iba 10:25 min. Tréner "bleskov" Jon Cooper bezprostredne po stretnutí nedokázal povedať, nakoľko vážne je zranenie.



Podľa kanadského portálu Sportsnet však slovenský bek už v stredu naplno trénoval a Cooper prezradil, že očakáva, že Černák v druhom dueli proti Panthers nastúpi. V zostave dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára však bude naďalej chýbať Brayden Point, elitný útočník si poranil nohu v siedmom súboji série 1. kola proti Torontu. Od zranenia ešte nebol na ľade.



Tampa vyhrala v prvom dueli semifinále Východnej konferencie na ľade Floridy 4:1. Druhý zápas je na programe v noci na piatok o 1.00 SELČ.