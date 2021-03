Zranenie Petterssona je vážnejšie, ako Canucks predpokladali

Vancouver 31. marca (TASR) - Švédsky hokejista Elias Pettersson bude Vancouveru chýbať v zámorskej NHL ešte niekoľko zápasov. Jeho zranenie je podľa trénera Travisa Greena vážnejšie, než Canucks pôvodne predpokladali.



Center prvého útoku Vancouveru vynechal uplynulých 11 stretnutí pre nešpecifikované zranenie v hornej časti tela, ktoré mali kluboví lekári pôvodne posudzovať iba na dennej báze. Hráči Vancouveru sa v noci na štvrtok vrátia do súťažného diania po šesťdňovej prestávke, no Pettersson v zostave nebude. "Určite je to vážnejšie, než sme si pôvodne mysleli. Nečakali sme, že to bude trvať tak dlho. Jeho zdravotný stav sa nezlepšil natoľko, aby mohol hrať. Zrejme vynechá ešte niekoľko stretnutí," povedal Green pre zámorské médiá.



Dvadsaťdvaročný Pettersson, ktorý v prvých 26 zápasoch sezóny nazbieral 21 bodov (10+11), sa zatiaľ pripravuje na ľade individuálne. Potenciálnej operácii by sa mal vyhnúť. "Dúfame, že sa z toho rýchlo dostane," poznamenal Green.



Svoj debut v drese Canucks by mal v noci na štvrtok v dueli proti Calgary absolvovať útočník Travis Boyd, ktorého si kanadský klub stiahol z waiver listiny. Hrať však určite nebude center Adam Gaudette, ktorého po pozitívnom teste na koronavírus zapísal klub na covidovú listinu.