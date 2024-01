Zranenie Salaha je podľa jeho agenta vážnejšie

Liverpool 28. januára (TASR) - Zranenie egyptského futbalistu Mohameda Salaha je podľa jeho agenta vážnejšie ako sa predpokladalo. Mimo hry by mohol byť až mesiac.



Útočník FC Liverpool sa zranil vo štvrtkovom stretnutí Afrického pohára národov proti Ghane (2:2). Podľa pôvodných vyhlásení mal vynechať nasledujúce dve stretnutia. "Zranenie je vážnejšie, ako sa predpokladalo. Na trávniku sa neobjaví 21-28 dní. Nie iba dve stretnutia," zverejnil podľa DPA Salahov agent Ramy Abbas Issa. Ak by sa jeho slová potvrdili, egyptský kanonier by na africkom šampionáte dohral.



Salah v utorok sledoval z lavičky duel Egypta s Kapverdami (2:2), v ktorom si jeho tím zabezpečil účasť vo vyraďovacích bojoch. V stredu mal v pláne vrátiť sa do Liverpoolu a podstúpiť intenzívnu liečbu.