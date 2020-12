Zranenie Schmidhoferovej je vážnejšie, hrozí jej koniec kariéry

Graz 21. decembra (TASR) - Zranenie rakúskej lyžiarky Nicole Schmidhoferovej je vážnejšie, ako sa pôvodne zdalo, a podľa lekárov nie je isté, či sa vráti k profesionálnemu športu. Pri páde v piatkovom zjazde Svetového pohára vo Val d'Isere si vážne zranila ľavé koleno, keď prišlo k úplnému vykĺbeniu a fraktúre, čo spôsobilo pretrhnutie všetkých väzov.



"Je nevyhnutné nastaviť metódu postupnej liečby. Pokúsime sa ešte raz dať koleno do správnej polohy, stabilizovať ho a potom prišiť jeden z väzov. Až po regenerácii, ktorá bude trvať päť až osem týždňov, môžeme pristúpiť k ďalším krokom a artroskopickým zákrokom upevníme aj zadný skrížený väz. Je to ťažké zranenie, ale našťastie nie fatálne, pretože sa nepoškodili cievy a nervy," povedal podľa agentúry APA šéf lekárskeho konzília úrazovej kliniky v Grazi Michael Plecko.



Tridsaťjedenročná Schmidhoferová sa už cíti dobre a je odhodlaná vrátiť sa na zjazdovky. "Mám sa dobre, starajú sa tu o mňa perfektne," povedala z lôžka prostredníctvom videokonferencie a odmietla myšlienky na koniec kariéry: "Viem, že ma čaká náročná cesta, ale musím myslieť pozitívne a veriť, že sa vrátim. V opačnom prípade by bola táto otázka vyriešená. Na ceste späť nechcem sama na seba vyvíjať tlak. Nemocnica v Grazi je blízko môjho domova a cítim, že som v dobrých rukách. Chcem o osem, možno desať mesiacov opäť lyžovať. To je môj tlak smerom k lekárom."