Zranenie vyradilo Lundkvista zo zvyšku šampionátu v Rige

Riga 27. mája (TASR) - Švédska hokejová reprezentácia prišla na MS v Rige o Nilsa Lundkvista. Dvadsaťročný obranca si už na turnaji nezahrá pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré ho vyradilo v závere tretej tretiny utorňajšieho zápasu "slovenskej" A-skupiny so Švajčiarskom (7:0).



Švédi v stredu na twitteri informovali, že Lundkvist sa z Lotyšska vráti do rodnej krajiny, kde podstúpi ďalšie vyšetrenia. Proti Švajčiarsku zažiaril gólom a tromi asistenciami, nebude už však k dispozícii ani v nedeľnom stretnutí so Slovenskom.