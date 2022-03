Zranený Chychrun bude chýbať Arizone 2-4 týždne

Glendale 15. marca (TASR) - Hokejisti Arizony Coyotes sa budú musieť dva až štyri týždne zaobísť v NHL bez svojho najviac vyťažovaného hráča Jakoba Chychruna. Dvadsaťtriročný obranca laboruje s bližšie nešpecifikovaným zranením v dolnej časti tela, ktoré utrpel po zrážke s Derekom Forbortom v sobotňajšom zápase s Bostonom (2:3).



"Bude nám chýbať. Jakob mal formu, bude to bez neho náročné vzhľadom na to, koľko času dostával na ľade," citoval oficiálny web súťaže trénera "kojotov" Andreho Tourignyho. Coyotes na jeho miesto povolali z farmy obrancu Cama Dineena. Chychrun si v 47 stretnutiach sezóny pripísal 21 bodov za sedem gólov a 14 asistencií, v priemere odohral 22:59 min. na zápas. Po slabšom rozbehu sa postupne jeho hra zlepšila, v uplynulých šiestich dueloch nazbieral 10 bodov (5+5). Arizona už dávnejšie stratila šancu na postup do play off a meno Chychruna zámorské médiá často spájali s možnou výmenou do iného klubu.