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Zranený Davies prežil najťažšie chvíle svojej kariéry: Bolí to
Ľavý obranca Bayernu Mníchov utrpel zranenie zadného stehenného svalu na začiatku mája počas semifinálového duelu Ligy majstrov proti PSG.
Autor TASR
Toronto 6. júla (TASR) - Kapitán kanadskej reprezentácie Alphonso Davies označil majstrovstvá sveta, na ktorých pre zranenie odohral len jeden zápas, za „jednu z najťažších výziev svojej kariéry“.
Ľavý obranca Bayernu Mníchov utrpel zranenie zadného stehenného svalu na začiatku mája počas semifinálového duelu Ligy majstrov proti PSG. V skupinovej fáze šampionátu bol v každom dueli na lavičke náhradníkov, no neodohral ani minútu. V šestnásťfinále proti Južnej Afrike prišiel na ihrisko na záverečných 15 minút. Mnohí očakávali, že v osemfinále proti Maroku bude hrať, no napokon na vlastnú žiadosť do stretnutia nezasiahol. Kanada prehrala 0:3 a rozlúčila sa so šampionátom.
Davies sa prihovoril fanúšikom prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram. „Tento turnaj bol pre mňa osobne jednou z najťažších výziev v mojej kariére. Po zranení zadného stehenného svalu som cítil, že nedokážem podať ten najlepší výkon. Svojmu tímu som nevedel dať všetko v momentoch, kedy to krajina najviac potrebovala. Bolí to,“ vyjadril sa 25-ročný Davies, ktorý má za sebou už niekoľko dlhších absencií vrátane niekoľkomesačnej po minuloročnom vážnom zranení kolena. „Stále však neverím na výhovorky. Futbal je plný neúspechov a to, ako na ne zareagujete, vás charakterizuje. Toto sklamanie ma len motivuje,“ uviedol Davies.
Tréner kanadského výberu Jesse Marsch už potvrdil, že sa Davies po krátkej pauze pripojí k Bayernu, aby s tímom začal predsezónnu prípravu. Prvým súťažným zápasom nemeckého majstra bude 22. augusta tamojší Superpohár proti Borussii Dortmund, pripomenula agentúra DPA.
Ľavý obranca Bayernu Mníchov utrpel zranenie zadného stehenného svalu na začiatku mája počas semifinálového duelu Ligy majstrov proti PSG. V skupinovej fáze šampionátu bol v každom dueli na lavičke náhradníkov, no neodohral ani minútu. V šestnásťfinále proti Južnej Afrike prišiel na ihrisko na záverečných 15 minút. Mnohí očakávali, že v osemfinále proti Maroku bude hrať, no napokon na vlastnú žiadosť do stretnutia nezasiahol. Kanada prehrala 0:3 a rozlúčila sa so šampionátom.
Davies sa prihovoril fanúšikom prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram. „Tento turnaj bol pre mňa osobne jednou z najťažších výziev v mojej kariére. Po zranení zadného stehenného svalu som cítil, že nedokážem podať ten najlepší výkon. Svojmu tímu som nevedel dať všetko v momentoch, kedy to krajina najviac potrebovala. Bolí to,“ vyjadril sa 25-ročný Davies, ktorý má za sebou už niekoľko dlhších absencií vrátane niekoľkomesačnej po minuloročnom vážnom zranení kolena. „Stále však neverím na výhovorky. Futbal je plný neúspechov a to, ako na ne zareagujete, vás charakterizuje. Toto sklamanie ma len motivuje,“ uviedol Davies.
Tréner kanadského výberu Jesse Marsch už potvrdil, že sa Davies po krátkej pauze pripojí k Bayernu, aby s tímom začal predsezónnu prípravu. Prvým súťažným zápasom nemeckého majstra bude 22. augusta tamojší Superpohár proti Borussii Dortmund, pripomenula agentúra DPA.