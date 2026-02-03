Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KOMPLIKÁCIE FÍNOV: Hviezdny hráč tímu pre zranenie príde o olympiádu

.
Na snímke brankár Buffala Ukko-Pekka Luukkonen (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po výhre po zápase zámorskej NHL Montreal Canadiens - Buffalo Sabres v Montreale vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

V tejto sezóne nastúpil za Buffalom Sabres v 21 dueloch.

Buffalo 3. februára (TASR) - Fínsky hokejový brankár Ukko-Pekka Luukkonen príde o olympijský turnaj v Miláne Nestihne sa totiž zotaviť zo zranenia v dolnej časti tela, ktoré utrpel pred šiestimi dňami v zápase NHL medzi jeho Buffalom Sabres a Torontom Maple Leafs. V nominácii ho nahradí Joonas Korpisalo z Bostonu Bruins.

V tejto sezóne nastúpil Luukkonen za „šable" v 21 dueloch. Dosiahol priemer 2,73 inkasovaného gólu na zápas a mal 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligy. Mužský olympijský hokejový turnaj odštartuje 11. februára.
.

