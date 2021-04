Zranený Gallagher bude chýbať Montrealu minimálne šesť týždňov

Montreal 8. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Brendan Gallagher bude pre zlomeninu palca na pravej ruke chýbať Montrealu najmenej šesť týždňov. V základnej časti NHL si tak už nezahrá, do zostavy by sa mohol vrátiť až v play off.



Gallagher utrpel zranenie v pondelkovom zápase proti Edmontonu (3:2 pp). Z ľadu odišiel už v 14. minúte po tom, ako ho pukom nešťastne zasiahol spoluhráč Alexander Romanov. Klub ho v stredu zaradil na listinu zranených hráčov, Canadiens sa teraz budú snažiť nájsť za neho náhradu na prestupovom trhu. Podľa trénera Dominiquea Ducharmea by sa mal 28-ročný krídelník vyhnúť operácii.



"Je to ťažké. 'Gally' je bojovník a takéto veci sa môžu stať. Bude nám chýbať, no musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, bojovať a získavať čo najviac bodov, kým sa nevráti," povedal pre nhl.com o strate svojho spoluhráča z útoku Slovák Tomáš Tatar.



Gallaghera na pravom krídle formácie s centrom Phillipom Danaultom a Tatarom zastúpil v stredajšom zápase proti Torontu Fín Jesperi Kotkaniemi. Canadiens sa pre zranenie musia v najbližšom období zaobísť aj bez brankára Careyho Pricea. Montrealu patrí v tabuľke Severnej divízie štvrtá postupová priečka, pred dvojicou Vancouver - Calgary má osembodový náskok.