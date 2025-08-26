< sekcia Šport
Zranený Havertz nepomôže Nemecku proti Slovensku a S. Írsku
Nemci otvoria svoje účinkovanie v A-skupine 4. septembra proti Slovensku a v rámci septembrového asociačného termínu ešte nastúpia 7. septembra proti Severnému Írsku.
Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia sa v úvode kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA musí zaobísť bez Kaia Havertza. Dvadsaťšesťročný útočník Arsenalu vypadol zo zostavy národného tímu pre zranenie kolena v ligovom zápase s Manchestrom United.
Nemci otvoria svoje účinkovanie v A-skupine 4. septembra proti Slovensku a v rámci septembrového asociačného termínu ešte nastúpia 7. septembra proti Severnému Írsku. Okrem Havertza, ktorého dĺžka absencie je aktuálne neznáma, nebude mať reprezentačný tréner Julian Nagelsmann k dispozícii ani brankára Marca-Andreho ter Stegena, obrancu Nica Schlotterbecka a stredopoliara Jamala Musialu. Informovala agentúra DPA.
